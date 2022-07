1 Herbert Diess vor einem seiner Lieblingsprodukte – dem elektrischen VW-Bus, genannt ID.Buzz. Foto: AFP/John Macdougall

Herbert Diess liebt die Auseinandersetzung auf offener Bühne. Das geht bei VW nicht lange gut. Er muss den Posten räumen, hat aber auch vieles richtig gemacht. Ein Top-Manager aus Stuttgart folgt ihm nach.















Natürlich macht die Duden-Redaktion so etwas nicht, aber wenn sie einmal das Wort Streitlust treffend illustrieren wollte, müsste sie nur ein Bild von Herbert Diess in den Artikel stellen. Der 63-Jährige, der nun vier Jahre und drei Monate an der Spitze des VW-Konzerns stand, hat die Gabe, in den Kampf zu ziehen wie ein Gladiator: den Kopf nach oben gereckt, die Augen angriffslustig, gern in der offenen Arena – und die scharfen Worte nur gemildert vom österreichisch-bayerisch gefärbten Tonfall.