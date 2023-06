Streamingtipps für Juni 10 Serien, die Sie jetzt bei Netflix, Amazon und Co. nicht verpassen sollten

The Weeknd wird zum Serienstar, das Marvel-Superhelden-Universum holt sich Verstärkung bei „Game of Thrones“, und „Black Mirror“ schaut wieder in die düstere Zukunft: unsere Serienempfehlungen im Juni.