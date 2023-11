VOX-Koch-Sebastian Lege in Stuttgart: Alaturka auch im TV zum besten Döner Deutschlands gekürt

1 Yürksel Dogan wird sich freuen, dass Alaturka wieder positive Schlagzeilen für Stuttgart produziert. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Dönerladen Alaturka hat schon diverse Preise eingeheimst, jetzt kommt ein neuer dazu: Beim Sender VOX sucht Promikoch Sebastian Lege den besten Döner Deutschlands – und wird in Stuttgart fündig.











Yüksel Dogans Trophäenschrank füllt sich weiter. Der Gründer des Dönerladens Alaturka an der Olgastraße in Stuttgart hat am Montagabend einen weiteren Preis im TV eingeheimst: Der Promikoch Sebastian Lege war auf VOX in der ganzen Bundesrepublik auf der Suche nach Deutschlands bestem Döner – und wurde in Stuttgart fündig.

Beim Reiseportal Big 7 Travel etwa wurde Alaturka bereits als bester Dönerladen Deutschlands geführt, auch in anderen Rankings taucht er immer wieder auf den Spitzenplätzen auf. Aber im TV vor einem Millionenpublikum ausgezeichnet zu werden – „Lege kommt auf den Geschmack“ lockte bereits ein Publikum im siebenstelligen Bereich vor den Bildschirm –, das ist auch für Yüksel Dogan neu.

In der Sendung, in der 50 Testesser am Ende das Urteil fällten, gab sich Dogan, der sich im Finale gegen Tarik Kara von Mustafa’s Gemüse Kebap aus Berlin und Lege selbst, der als Lebensmitteltechniker einen sehr verkopften Ansatz verfolgte, über den Sieg etwas fassungslos vor Freude – und gleichzeitig sportlich. „Wir haben alle gewonnen“, sagte er.

Auf der Suche nach dem Ur-Döner

Lege trat mit dem Ziel an, den ultimativen Döner zu kreieren, begab sich dafür sogar in die Türkei und wandelte auf den Spuren des Ur-Döners. Nach dem Döner-Studium versuchte er es mit einer Fleischmischung aus 60 Prozent Lamm und 40 Prozent Kalb verbunden durch Butter- und Klebeschichten, mit einem Gemüse-Aromakörbchen oben auf dem Spieß, der den Döner „umgießt“ und Dönerbrot mit Sesambutter. Nicht genug, um Dogans Entrecôte-Rindfleisch mit ebenfalls selbgemachtem Brot und Gemüsemix zu toppen.

Was die neue Auszeichnung Dogan bedeutet, war am Dienstagvormittag nicht zu erfahren: Er war befand sich nicht im Laden, wie ein Mitarbeiter telefonisch mitteilte, auch auf eine schriftliche Anfrage antwortete Deutschlands Döner-König zunächst nicht. Schlecht fürs ohnehin offenbar gut laufende Geschäft – lange Warteschlagen an der Olgastraße sind üblich – dürfte der gelungene TV-Auftritt aber nicht sein.

In der Sendung „Lege kommt auf den Geschmack“ geht der Koch in insgesamt vier Episoden den Lieblingsgerichten der Deutschen zur besten Sendezeit auf den Grund. Nächste Woche wird es weniger deftig: Dann sucht Sebastian Lege das beste Dessert.