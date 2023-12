Vorübergehendes Bahnangebot: Im August mit dem TGV ans Mittelmeer

1 Im August 2024 fährt der TGV von Stuttgart aus ans Mittelmeer. Foto: Imago/Arnulf / Hettrich

Bahnreisende ab Stuttgart profitieren von Baustellen im Netz: Weil einige Strecken gesperrt sind, gibt es im Sommer vorübergehend eine direkte Verbindung mit dem französischen Schnellzug TGV ans Meer – mit abenteuerlichem Weg durch Frankreich.











Des einen Freud’, des anderen Leid: weil die Deutsche Bahn an vielen Stellen gleichzeitig ihr marodes Netz auf Vordermann bringt, wird der Fahrplan ordentlich durcheinander gebracht. Nutznießer sind in diesem Fall Bahnreisende in Stuttgart. Sie kommen vorübergehend in den Genuss einer umsteigefreien Direktverbindung ans Mittelmeer.