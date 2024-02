Vorstandschef des VfB Stuttgart: Alexander Wehrle mittendrin beim Rosenmontagszug

1 Alexander Wehrle (2.v.l.) auf dem blau-gelben Wagen. Foto: Privat

Der Vorsitzende der VfB AG machte am Montag einen Abstecher an seine frühere Wirkungsstätte in Köln – pünktlich zu einem Höhepunkt des Karnevals.











Wer einmal länger in Köln gelebt hat, bei dem bleibt oft eine enge Verbindung zum dortigen Karneval bestehen. Das gilt auch für Alexander Wehrle. Bevor der heute 49-Jährige 2022 sein Amt als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart antrat, war er fast zehn Jahre in der Domstadt als Geschäftsführer des 1. FC Köln tätig.

Die Verbundenheit zur Stadt und ihren Traditionen ist bis heute geblieben. Und so ließ es sich Wehrle nicht nehmen, zu einem Höhepunkt der diesjährigen Karnevalssaison einen Abstecher in die alte Heimat zu machen: Beim Rosenmontagszug fuhr er auf dem blau-gelben Wagen mit, was er unter anderem schon im Jahr 2020 gemeinsam mit dem früheren Stuttgarter Sportdirektor Horst Heldt getan hatte. Mit dem 3:1-Sieg des VfB gegen den FSV Mainz 05 vom Vortag im Rücken feierte es sich dieses Jahr ohne Frage besonders gut.