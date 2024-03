Vorfall in Supermarkt in Esslingen: Mann schlägt zu und beißt Polizisten

Vorfall in Supermarkt in Esslingen

1 Die Polizei nahm den Mann vorläufig in Gewahrsam. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Marius Bulling

Am Dienstagnachmittag soll ein 25-Jähriger in einem Supermarkt in der Pliensaustraße in Esslingen einen 30-Jährigen beleidigt und geschlagen haben. Außerdem entblößte er den Angaben nach sein Glied und biss einen Polizisten.











Am Dienstagnachmittag hat ein 25-Jähriger in Esslingen einen anderen Mann geschlagen und beleidigt. Außerdem soll der Mann auch sein Glied entblößt und einen Polizisten gebissen haben, berichtet ein Sprecher der Polizei.

Zwischen dem 25-Jährigen und einem 30 Jahre alten Mann soll den Angaben nach gegen 16.10 Uhr in einem Supermarkt in der Pliensaustraße ein Streit ausgebrochen sein. In dessen Verlauf soll der 25-Jährige sein Gegenüber beleidigt und schließlich geschlagen haben. Als daraufhin ein Zeuge schlichten wollte, soll der Angreifer zudem sein Glied entblößt haben.

Als die Polizei vor Ort ankam, verhielt der Mann sich auch den Beamten gegenüber aggressiv und soll einen Polizisten in die Hand gebissen haben. Dieser blieb unverletzt, weil er Handschuhe getragen hatte. Der 25-Jährige wurde zeitweise in Gewahrsam genommen.