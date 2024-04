Vorfall in Stuttgart-Vaihingen: Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt – Feuerwehr im Großeinsatz

Vorfall in Stuttgart-Vaihingen

4 Zahlreiche Einsatzkräfte rückten nach Vaihingen aus. Foto: Annika Grah /StZN

Aufregung herrscht am Freitagmorgen in Stuttgart-Vaihingen. Dort ist bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden. Die Feuerwehr ist vor Ort.











In Stuttgart-Vaihingen ist bei Bauarbeiten an der Vollmoellerstraße am Freitagmorgen eine Gasleitung beschädigt worden – das hatte Folgen. Die Feuerwehr rückte mit rund 40 Kräften aus. Der Bereich ist nach ersten Informationen weiträumig abgesperrt. Dadurch kommt es laut Feuerwehr zu größeren Verkehrsbehinderungen. Auch der Stadtgarten ist abgesperrt und für Fußgänger und Radfahrer nicht passierbar. Die Stadtbahnlinien nach Vaihingen sind unterbrochen.

Der S-Bahnverkehr ist laut Deutsche Bahn nicht beeinträchtigt. Außerhalb der Absperrung bestünde derweil keine Gefahr. Laut Feuerwehr könne der Einsatz noch mehrere Stunden andauern. Die Einsatzkräfte vor Ort führen aktuell Luftmessungen durch. Auch der Netzbetreiber Netze BW ist vor Ort. Wir halten Sie auf dem Laufenden.