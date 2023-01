Vorfall in Stuttgart

1 Am Königsbau griff der 21-Jährigen der Jugendlichen an den Po (Symbolbild). Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski/Leif Piechowski

In der Stuttgarter Innenstadt belästigt ein 21-Jähriger am Samstagabend eine Jugendliche sexuell und spuckt ihr ins Gesicht. Die Polizei kann den Mann festnehmen.















Link kopiert

Die Polizei hat am Samstagabend einen Mann festgenommen, der im Bereich des Königsbaus in Stuttgart eine 16-Jährige sexuell belästigt und angespuckt haben soll. Laut Pressemitteilung griff der 21-Jährige der Jugendlichen gegen 23.20 Uhr an den Po, während die sich gerade mit ihrer Freundin unterhielt.

Als sich die 16-Jährige wehrte, spuckte der Mann ihr ins Gesicht und flüchtete. Da die Freundin des Opfers ein Foto vom mutmaßlichen Täter gemacht hatte, konnte die Polizei den 21-Jährigen in Tatortnähe vorläufig festnehmen.