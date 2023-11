Vorfall in Stuttgart: 17-Jähriger verletzt zwei Kontrolleure in Stadtbahn

17-Jähriger verletzt zwei Kontrolleure in Stadtbahn

Vorfall in Stuttgart

1 Ein 17-Jähriger hat in einer Stadtbahn zwei SSB-Mitarbeiter geschlagen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Ein 17-Jähriger steigt ohne gültigen Fahrausweis in eine Stadtbahn. Als er kontrolliert wird, versucht er zu fliehen – ohne Erfolg. Doch der junge Mann schlägt um sich.











Link kopiert

Ein Jugendlicher hat am Donnerstagmorgen bei einer Fahrscheinkontrolle zwei Mitarbeiter der Stuttgarter Straßenbahn (SSB) leicht verletzt. Nach Informationen der Polizei fuhr der 17-Jährige gegen 9.20 Uhr ohne gültigen Fahrausweis mit der U16 in Feuerbach, als er von den Kontrolleuren angesprochen wurde. In der Folge versuchte der Jugendliche, sich der Kontrolle zu entziehen – ohne Erfolg.

Die Mitarbeiter konnten den 17-Jährigen festhalten – dabei schlug und trat der Jugendliche laut Polizei jedoch um sich und verletzte so das Prüfpersonal, das daraufhin die Polizei verständigte. Die Beamten nahmen den 17-Jährigen vorläufig fest – nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.