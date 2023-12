Vorfall in Sinsheim: Parfüm-Dieb verletzt Drogerie-Mitarbeiter mit Reizgas

1 Die Polizei ermittelt nach dem unbekannten Räuber. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

In Sinsheim hat ein Unbekannter Parfum im Wert von 1000 Euro gestohlen und einen Mitarbeiter mit Reizgas verletzt.











Ein Unbekannter hat aus einer Drogerie in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) Parfüms im Gesamtwert von rund 1000 Euro gestohlen und einen Mitarbeiter verletzt. Der Täter habe am Freitagnachmittag mehrere Flakons in eine Plastiktüte gesteckt und den Laden ohne zu zahlen verlassen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Mitarbeiter habe den Dieb dabei beobachtet und ihn vor dem Geschäft angesprochen. Es sei zu einem Handgemenge gekommen, bei dem der Unbekannte Reizgas aus seiner Tüte holte und es in Richtung des Mitarbeiters sprühte. Dieser erlitt dabei leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Der Täter ergriff zu Fuß die Flucht. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.