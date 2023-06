1 Der Vorfall ereignet sich am Dienstagabend auf der Ortsdurchfahrt von Reichenbach. Foto: SDMG/Kohls

Die Polizei ermittelt weiterhin im Fall des 32-jährigen Mannes, der am Ortseingang von Reichenbach tödlich verletzt wurde. Neue Zeugenaussagen sollen nun Licht ins Dunkel bringen.















Auch zwei Tage danach ist der Vorfall, bei dem ein 32 Jahre alter Mann am Ortseingang von Reichenbach tödlich verletzt wurde, immer noch das Gesprächsthema Nummer eins in der Gemeinde.

Neue Zeugenaussagen sollen bei den Ermittlungen helfen

Es wird weiterhin spekuliert: War es ein Ehestreit mit tödlichem Ausgang oder eine innerfamiliäre Auseinandersetzung? Oder ist der Hintergrund doch ein ganz anderer? Laut einer Sprecherin der Polizei liegen noch keine neuen Erkenntnisse vor und die Ermittlungen dauern an. Dafür hätten sich weitere Zeugen gemeldet, die eventuell neue Details zu dem Vorfall liefern könnten. Diese müssten jedoch noch ausgewertet werden.

Am Dienstagabend, kurz vor 23 Uhr, soll eine 34-jährige Frau nach Angaben der Polizei mit einem 32-Jährigen auf der Motorhaube durch Reichenbach gefahren sein. Mehrere Anrufer meldeten dies fast zeitgleich der Polizei und berichteten von Hilferufen des Mannes. Der 32-Jährige wurde wenig später schwer verletzt am Ortseingang aufgefunden, er starb den Angaben zufolge am Mittwochnachmittag in einem Krankenhaus.

Laut Polizei sollen sich die beiden gekannt haben

Die mutmaßliche Fahrerin des Autos war kurz nach dem Eintreffen der Polizei am Unfallort ebenfalls dorthin zurückgekehrt. Sie wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. In welchem Verhältnis die beiden standen, ist weiter offen. Die Polizei bestätigt lediglich, dass sie sich gekannt haben sollen.