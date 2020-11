Unbekannter zündet Klopapier in Kundentoilette an

In Ostfildern (Kreis Esslingen) hat am Samstagabend ein Unbekannter in der Kundentoilette eines Einkaufsmarktes Klopapier angezündet. Die Feuerwehr musste anrücken.

Ostfildern - Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend in der Kundentoilette eines Einkaufsmarktes in der Bonhoefferstraße brennendes Toilettenpapier in die Wandhalterung eines Desinfektionsmittelspenders gesteckt, worauf die Brandmeldeanlage auslöste.

Die Feuerwehr Ostfildern-Nellingen rückte laut Polizeiangaben hierauf mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften aus. Bis auf den verschmorten Desinfektionsmittelspender ist kein nennenswerter Schaden entstanden.