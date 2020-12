Vorfall in Nürtingen

1 Die Polizei regelte bis 16 Uhr den Verkehr. Foto: picture alliance/Matthias Balk

Am Mittwoch sind zwei Autos an einer Kreuzung in Nürtingen (Kreis Esslingen) zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, der Schaden ist jedoch erheblich.

Nürtingen - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch an der Kreuzung Hochwiesenstraße/ B 313 in Nürtingen (Kreis Esslingen) ist ein erheblicher Schaden von rund 15.000 Euro entstanden.

Eine 68-Jährige war gegen 14.20 Uhr mit ihrem Auto auf der Hochwiesenstraße in Richtung Bundesstraße unterwegs und bog an der dortigen Kreuzung nach rechts in Richtung Wendlingen ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 65-Jährigen, die aus der Wendlinger Straße kommend bei grüner Ampel nach links abgebogen war und sich kurz vor der Kollision auf dem rechten Fahrstreifen eingeordnet hatte.

Stau bildet sich

Durch den anschließenden Zusammenstoß drehte sich das Auto der 65-jährigen Frau um die eigene Achse und prallte in die Leitplanke. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Jedoch bildete sich schnell ein Rückstau in Fahrtrichtung Wendlingen. Polizeibeamte regelten bis kurz vor 16 Uhr den Verkehr.