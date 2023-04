1 Eine Schreckschusswaffe kann täuschend echt aussehen. Foto: dpa/Oliver Killig

Ein Unbekannter fragt zwei 18-Jährige in der Nacht auf Samstag in Korb um Geld und Drogen an. Als diese nicht darauf eingehen, zieht er eine Waffe.















Zwei 18-Jährige sind in der Nacht auf Samstag in Korb mit einer Waffe bedroht worden. Ein Unbekannter hatte die beiden jungen Männer gegen 2 Uhr in der Nähe eines Geldautomaten im Bereich der Fritz-Klett-Straße zunächst angesprochen und nach Drogen und Geld gefragt. Als die Männer dies verneinten, zog er eine Waffe und gab zwei Schüsse ab. Wie sich herausstellte, handelte es sich lediglich um Schreckschusspatronen. Dennoch wurde einer der Männer bei dem Vorfall am Hals verletzt.

Waiblinger Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Unbekannte flüchtete schließlich zusammen mit seiner etwa 18-jährigen Begleitung. Der Mann wird als etwa 1,80 Meter groß und von athletischer Statur beschrieben. An dem Abend trug er einen grauen Pullover und eine schwarze Basecap sowie eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise an die Telefonnummer 0 71 51/95 04 22.