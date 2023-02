1 Der Mann hat die Frau am frühen Sonntagmorgen angegriffen. Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Am Sonntagmorgen wird eine 26 Jahre alte Frau in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) von einem Mann angegriffen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.















Am Sonntagmorgen, gegen 4.20 Uhr, ist eine junge Frau in der Nähe eines Parkplatzes bei der Alleenstraße in Kirchheim angegriffen worden. Die 26-Jährige war laut Polizeiangaben nach dem Besuch eines in der Paradiesstraße gelegenen Clubs zu Fuß durch die Innenstadt unterwegs. Über den Postplatz ging sie weiter über die Max-Eyth-Straße bis zur Kreuzung Alleenstraße und auf dieser in Richtung Schloss. In dem Bereich der Alleenstraße soll ein Mann sie mit einem Pfefferspray attackiert haben. Danach schlug er sie und hielt sie fest. Durch heftige Gegenwehr habe sich die leicht verletzte 26-Jährige befreien und wegrennen können. Der Angreifer flüchtete. Ein Bekannter des Opfers alarmierte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung stellten Einsatzkräfte des Polizeireviers Kirchheim gegen 5.30 Uhr in der Max-Eyth-Straße im Bereich des Postplatzes einen 31-jährigen, alkoholisierten Radfahrer fest, auf den die Personenbeschreibung des flüchtigen Verdächtigen passte. Der Mann wurde festgenommen. Noch sind der genaue Ablauf und die Hintergründe der Tat unklar. Auch wenn seither die schwarze Handtasche des Opfers fehlt, sei ein sexuelles Tatmotiv in Betracht zu ziehen. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07 11 / 3 99 00.