Vorfall in Kirchheim

1 Die Polizisten mussten der Frau Handschellen anlegen und sie aufs Polizeirevier bringen. Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Die 56-Jährige musste in Handschellen aufs Polizeirevier gebracht werden. Sie hatte die Beamten zuvor beleidigt, als diese nach ihren Personalien fragten.

Kirchheim - Wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen eine 56-Jährige. Eine Passantin hatte am Donnerstagvormittag um 9.50 Uhr die Polizei gerufen und eine nicht ansprechbare Person auf einer Sitzbank an der Bushaltestelle gemeldet. Die Beamten weckten die alkoholisierte 56-jährige Frau, die auf der Bank lag und fragten sie nach den Personalien. Die Frau beleidigte daraufhin die Polizei, die noch versuchte der Frau gut zuzureden. Um die Identität der Frau festzustellen, wollten die Beamten sie zur Dienststelle bringen. Doch die 56-jährige wehrte sich heftig dagegen, deshalb mussten die Beamten ihr Handschellen anlegen. Dabei wurde die 56-Jährige im Gesicht verletzt. Nach einer ambulanten ärztlichen Behandlung im Krankenhaus wurde sie auf richterliche Anordnung in die Ausnüchterungszelle des Polizeireviers gebracht.