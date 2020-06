1 Der 32-Jährige hatte dem 24-Jährigen laut Polizei lebensgefährlich verletzt. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Laut Polizei kam ein 32-Jähriger ins Gefängnis. Er soll einen 24-Jährigen im Streit mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben.

Kirchheim - Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 32-Jährigen, der am Samstagmorgen in einer Kirchheimer Unterkunft auf einen 24-jährigen Bewohner eingestochen haben soll. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Laut Polizei gerieten die beiden Männer aus bislang ungeklärter Ursache am Samstag um sechs Uhr in der Unterkunft in der Alte Weilheimer Straße in Streit. Der Streit eskalierte und der 32-jährige Besucher soll nach Angaben der Polizei den 24-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Er flüchtete, konnte jedoch von Polizeibeamten festgenommen werden. Der 24-Jährige musste in einer Klinik notoperiert werden, er befindet sich außer Lebensgefahr.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 32-Jährige, der bereits polizeibekannt war, am Sonntag beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 32-Jährige ist nun im Gefängnis.