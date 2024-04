Vorfall in Karlsruhe: 75-Jährige durch herabfallende Gaskartusche tödlich verletzt

1 Die Polizei ermittelt nach dem tödlichen Vorfall. (Symbolfoto) Foto: imago images/Christoph Hardt

Am Samstagabend ist in Karlsruhe eine Frau ums Leben gekommen, nachdem ihr eine Gaskartusche auf den Kopf gefallen war. Ersten Erkenntnissen zufolge haben Unbekannte die Kartusche von einem Hochhaus geworfen. Die Polizei ermittelt.











Eine 75-Jährige ist am Samstag in Karlsruhe von einer herabfallenden Gaskartusche am Kopf getroffen und tödlich verletzt worden. Die Polizei gehe davon aus, dass Unbekannte den Gegenstand von einem Hochhaus warfen, als die Frau gerade vorbeiging, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Sonntagmorgen.

Die Ermittler gehen den Angaben zufolge zunächst nicht davon aus, dass die Frau absichtlich getroffen wurde. Ein Unglücksfall war laut einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht auszuschließen. Zeuginnen und Zeugen gaben demnach Hinweise auf mehrere Kinder oder Jugendliche, die sich in verdächtiger Weise in dem Hochhaus aufgehalten haben sollen. Die Kripo ermittle aber in alle Richtungen. Die 75-Jährige sei am Samstagabend noch vor Ort an ihren Verletzungen gestorben. Am Sonntagmorgen war zunächst unklar gewesen, von welchem Gegenstand die Frau getroffen wurde.