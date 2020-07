1 Bei dem Streit in Esslingen wurde ein 38-Jähriger leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler

Zwei Männer im Alter von 33 und 38 Jahren hatten sich in Esslingen zunächst verbal gestritten. Dann gab es eine körperliche Auseinandersetzung.

Esslingen - In einer städtischen Unterkunft im Rohrackerweg in Berkheim sind laut Polizei am Mittwochmittag, gegen 13.30 Uhr, zwei Männer im Alter von 33 und 38 Jahren aneinandergeraten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwickelte sich aus einem anfänglichen, verbalen Streit eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 38-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte ihn wenig später zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Gegen seinen Kontrahenten wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zum Auslöser des Streits dauern an.