Sexuelle Belästigung in Esslingen

1 Der Mann wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Foto: dpa/Johannes Neudecker

Am Dienstagnachmittag hat ein 42-jähriger Mann im Esslinger Stadtteil Oberesslingen zwei Mädchen sexuell belästigt. Er stand unter erheblichem Alkoholeinfluss und konnte wenig später festgenommen werden.

Esslingen - Ein betrunkener Mann hat am Dienstagnachmittag zwei Mädchen in Oberesslingen sexuell belästigt. Die beiden Zwölfjährigen waren laut Angaben der Polizei gegen 16 Uhr zu Fuß in der Weiherstraße unterwegs. Als die Schülerinnen dem Mann begegneten, ging dieser direkt auf sie zu und bedrängte die beiden Mädchen, indem er sie umarmte und küsste. Als zwei Schulfreunde hinzukamen, ließ er von ihnen ab. Einer der Jungs begleitete die Mädchen im Anschluss nach Hause.

Vorläufig festgenommen

Der Verdächtige, der in Tatortnähe schon des Öfteren gesehen worden war, konnte aufgrund von Zeugenaussagen wenig später von der Polizei im Bereich einer nahe gelegenen Baustelle angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Da der polizeibekannte 42-Jährige erheblich alkoholisiert war, musste er seinen Rausch in einer Gewahrsamseinrichtung ausschlafen. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt.