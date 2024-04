Vorfall in Esslingen: 33-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle und wehrt sich bei Festnahme

Vorfall in Esslingen

In der Nacht auf Donnerstag wollen Polizisten einen 33-Jährigen in Esslingen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Sobald sie ausgestiegen sind, gibt der Mann aber wieder Gas und versucht später auch, zu Fuß zu entkommen.











Ein 33-Jähriger ohne Führerschein hat in der Nacht zum Donnerstag in Esslingen versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Bei seiner Festnahme wehrte er sich heftig und verletzte einen Polizisten leicht, berichtet ein Sprecher.

Gegen 0.20 Uhr wollten Beamte den Mann in der Mühlberger Straße mit seinem VW anhalten und kontrollieren. Der 33-Jährige ging zunächst auch auf die Anhaltesignale ein und hielt hinter dem Streifenwagen an. Er fuhr allerdings wieder los und wendete, als die Polizisten aus ihrem Auto ausgestiegen waren. Er flüchtete zunächst in die Grabenstraße und später offenbar ziellos durch Esslingen und Oberesslingen.

Flucht endet in Sackgasse

Dabei ignorierte er mehrfach weitere Anhaltesignale. In der Staufenbergstraße fuhr er schließlich in eine Sackgasse und musste anhalten. Er versuchte, zu Fuß zu flüchten, wurde aber nach einer kurzen Verfolgung von einem Polizisten eingeholt. Als der Beamte den 33-Jährigen vorläufig festnehmen wollte, wehrte sich dieser so heftig, dass der Polizist leicht verletzt wurde und anschließend von einem Arzt behandelt werden musste. Als letztendlich ein Anwohner hinzukam, konnte der 33-Jährige mit Handschellen gefesselt werden.

33-Jähriger sieht mehreren Anzeigen entgegen

Der 33-Jährige wurde dabei offenbar ebenfalls leicht verletzt, musste aber nicht behandelt werden. Nach seiner Festnahme stellte sich heraus, dass er ohne Fahrerlaubnis gefahren war. Ihn erwarten nun entsprechende Anzeigen.