Zwei Verletzte nach Streit in Flüchtlingsunterkunft

Vorfall in Deizisau

3 Die Einsatzkräfte mussten gleich zwei Mal ausrücken. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Zwei Männer wurden am Sonntag in einer Flüchtlingsunterkunft in Deizisau (Kreis Esslingen) leicht verletzt nachdem ein Streit unter den Bewohnern eskalierte. Die Polizei musste mehrfach ausrücken.















Am Sonntag wurde die Polizei gleich mehrfach in eine Flüchtlingsunterkunft in der Sirnauer Straße gerufen. Wie die Polizei mitteilte, war es dort gegen 18 Uhr unter mehreren Bewohnern aus noch ungeklärter Ursache zu einem Streit gekommen, bei denen auch ein Brötchenmesser eingesetzt worden sein soll. Dabei erlitt ein 28-Jähriger oberflächliche Schnittwunden, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten.

24-Jähriger wird mit Besenstil verletzt

Nachdem sich die Lage zunächst beruhigt hatte, kam es gegen 19 Uhr erneut zu einer handfesten Auseinandersetzung. Neben Faustschlägen soll dieses Mal ein Besenstil zum Einsatz gekommen sein. Ein 24-Jähriger wurde dabei leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zwei Männer wurden laut Polizeiangaben in Gewahrsam genommen und mussten die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen.

Polizei ermittelt

Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Auseinandersetzungen aufgenommen. Schwerwiegend verletzt wurde nach derzeitigem Stand der Polizei niemand.