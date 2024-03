Vorfall in Binzen: Streit an Tankstelle eskaliert - Männer kämpfen mit Gartengeräten

Streit an Tankstelle eskaliert - Männer kämpfen mit Gartengeräten

Vorfall in Binzen

Auf einem Tankstellenparkplatz kommt es zum Streit zwischen zwei Männern. Neben Gartengeräten ist auch ein Hund am Kampf der beiden beteiligt.











Bei einem Streit an einer Tankstelle an einer Bundesstraße bei Binzen (Kreis Lörrach) haben sich zwei Männer mit Gartengeräten bekämpft. Mit einem Rechen und einer Teleskopstange verletzten sie sich gegenseitig und trugen dadurch beide Prellungen davon, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

In der Nacht zu Mittwoch beschädigte ein 23-Jähriger demnach infolge eines Streits zunächst mutwillig den Geländewagen eines 32 Jahre alten Mannes auf dem Areal einer Tankstelle. Dazu benutzte er ein Gartengerät, das auf der Ladefläche des von ihm beschädigten Wagens lag. Der Autobesitzer wehrte sich, ebenfalls mit einem Gartengerät, und nahm nach Polizeiangaben wohl auch seinen Hund zur Hilfe, der den 23-Jährigen biss. Der Auslöser für den Streit war zunächst unklar. Zeugen, die die Tat beobachteten, riefen die Beamten.

Der 23-Jährige habe zuvor in einem Auto mit drei weiteren Männern gesessen, so die Polizei. Dort fanden die Einsatzkräfte eine Pistole sowie Marihuana und Schmerzmittel. Der Fahrer des Autos, ein 26-Jähriger, habe mutmaßlich Drogen genommen. Gegen alle Beteiligten wird ermittelt.