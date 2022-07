Zwei Autos stoßen in Leinfelden-Echterdingen zusammen

1 Die beiden Autos wurden nach der Kollision abgeschleppt. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Eine Autofahrerin hat am Montag beim Abbiegen im Stadtteil Musberg (Kreis Esslingen) die Vorfahrt eines 53-Jährigen missachtet und einen Unfall verursacht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.















Zwei Autos sind am Montagnachmittag an der Einmündung Karlstraße / Filderstraße im Stadtteil Musberg zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Keine Verletzten

Nach den Angaben war eine 53-jährige Autofahrerin gegen 17.40 Uhr auf der Filderstraße unterwegs und wollte an der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links abbiegen und der Filderstraße folgen. Dabei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt eines von der Karlstraße entgegenkommenden 53-Jährigen. Die beiden Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 9.000 Euro.