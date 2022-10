4 Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Beim Einfahren in eine Kreuzung in Deizisau (Kreis Esslingen) übersieht ein 29-jähriger Autofahrer am Montagabend ein anderes vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug. Es kommt zu einem Zusammenstoß.















Weil ein 29-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet hat, kam es am Montagabend an der Kreuzung zur L 1204 in Deizisau (Kreis Esslingen) zu einem Zusammenstoß.

Nach Angaben der Polizei war der 29-Jährige gegen 22.40 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Ausfahrt Deizisau / Altbach unterwegs und wollte an der an der Kreuzung zur L 1204 in Richtung Deizisau abbiegen. Dabei missachtete er die Verkehrszeichen, fuhr in die Kreuzung ein und stieß mit einem vorfahrtsberechtigten 23-jährigen Autofahrer zusammen.

Der 29- Jährige verletzte sich laut Polizei leicht, wobei der 23-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 18 000 Euro.