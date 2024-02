Vorfälle in Esslingen und Plochingen: Hoher Schaden durch Einbruch

1 Einbrecher haben sich über ein Fenster und eine Terrassentür Zugang zu Gebäuden im Kreis Esslingen verschafft (Symbolfoto). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Bei Einbrüchen wird oft Sachschaden angerichtet, der den Wert der Beute übersteigt. So auch in einem Fall an diesem Wochenende in Plochingen. Auch von einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Esslingen berichtet die Polizei.











Bei einem Einbruch in ein Wohngebäude in Plochingen hat der Täter nach Angaben der Polizei zwar nur einen geringen Bargeldbetrag erbeutet – dafür aber mehrere hundert Euro Schaden angerichtet an der Terrassentür, über die er sich gewaltsam Zutritt verschaffte. Die Tat ereignete sich demnach am Samstag im Zeitraum zwischen 14.30 und 22.45 Uhr in der Hindenburgstraße. Der Täter habe nach seinem gewaltsamen Eindringen ins Gebäudeinnere jeden Raum durchwühlt. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort.

Täter dringen durch Fenster ein

Darüber hinaus ermittelt die Polizei in einem weiteren Einbruchsfall im Kreis Esslingen: Am Freitag in der Zeit zwischen 7 und 21 Uhr sei ein Einfamilienhaus in der Straße Schönblick in Esslingen von Einbrechern heimgesucht worden. Nachdem ein Fenster im Erdgeschoß aufgehebelt worden sei, gelangten der oder die Täter dem Bericht zufolge in das Haus, wo diverse Schränke und Schubladen durchwühlt wurden. Zur Art und Höhe des Diebesgutes könne die Polizei bislang noch keine Angaben machen. Auch hier haben Spezialisten der Kriminaltechnik Spuren gesichert.