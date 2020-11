1 Auf der Cannstatter Straße war das Verkehrsaufkommen im Oktober 2020 höher als ein Jahr zuvor. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Cannstatter Straße in Stuttgart zählt zu den stark belasteten Verkehrsabschnitten. Im März sackte die Belastung durch den Lockdown ab, im Oktober erreichten die Zahlen fast wieder die Werte vor Corona.

Stuttgart - Die Zahl der Fahrzeuge auf der Cannstatter Straße hat vor dem durch Corona bedingten Teillockdown im Oktober gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat deutlich zugenommen. Im Oktober verkehrten auf der Straße im Schnitt 59 875 Fahrzeuge pro Tag, im Jahr zuvor waren es nach Auskunft der Landesanstalt für Messungen (LUBW) durchschnittlich 51 712 gewesen. Im März 2020, als beim Lockdown auch der Einzelhandel schließen musste und viele Beschäftigte in Kurzarbeit geschickt wurden, waren an der Zählstelle bei dem Feinstaub- und Stickstoffdioxid-Brennpunkt im Schnitt nur 44 016 pro Tag registriert worden. Die Verkehrszahlen im Oktober hätten je nach Woche zwischen 87 und 94 Prozent der Zahlen vor Corona erreicht, so die Landesanstalt. Im Oktober war an der Messstelle erstmals der seit 2010 als Maximum festgelegte Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft eingehalten worden.