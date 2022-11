1 Gespaltene Gesellschaft: Putin-Versteher gegen Ukraine-Unterstützer, Alte gegen Junge, Kinderreiche gegen Kinderlose, Einheimische gegen Zuwanderer? Foto: imago/Andreas /

Wer vor dem Auseinanderfallen der Gesellschaft warnt, sollte nicht vergessen: Der Sozialstaat hat noch immer seinen Namen verdient, meint Wolfgang Molitor.















Es geht ein Gespenst um in Deutschland – das Gespenst der Spaltung. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht eine drohende Spaltung der Gesellschaft an die Wand gemalt wird. In ein oder mehr Teile zerlegt, zerschlagen: Alte gegen Junge, Corona-Leugner gegen Geimpfte, Einheimische gegen Zuwanderer, Kirchenkritiker gegen Gläubige, Kinderreiche gegen Kinderlose, Linke gegen Konservative, Klima-„Schützer“ gegen Energieverbraucher, Putin-Versteher gegen Ukraine-Unterstützer, Cancel-Culture gegen den Rest der Welt. Die Liste lässt sich mühelos weiterführen.