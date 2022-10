7 Michael Wimmer ist nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo gegen Bochum auf sich gestellt. In unserer Bildergalerie blicken wir auf frühere Interimstrainer des VfB zurück. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Der bisherige Co-Trainer Michael Wimmer wird den VfB Stuttgart auf jeden Fall im Kellerduell gegen den VfL Bochum betreuen. Was die Frage aufwirft, welchen Effekt die Entlassung von Pellegrino Matarazzo kurzfristig überhaupt haben kann.















Auch am Donnerstag stand Michael Wimmer wieder auf dem Trainingsplatz des VfB Stuttgart. An vorderster Front und in verantwortlicher Position. Denn auch drei Tage nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo und zwei Tage vor dem wichtigen Duell gegen den VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr) ist der neue Mann der Chef. Auch wenn er gar kein Neuer ist. Fast drei Jahre lang arbeitete Wimmer als Assistent eng an der Seite von Matarazzo.