1 Drei Bildschirme pro Schreibtisch, dafür aber nur vier Tage Arbeit pro Woche: Timo Gökeler (links) hat in seinem Unternehmen vor drei Jahren das neue Arbeitszeitmodell eingeführt. Jetzt zieht er eine positive Bilanz. Foto: /Andreas Kaier

Die Arbeit ist nicht weniger geworden, aber sie ist jetzt in vier statt in fünf Tagen erledigt: Der Lenninger Messtechnikspezialist Goekeler hat vor drei Jahren die Wochenarbeitszeit verkürzt. Was es mit der digitalen Rendite auf sich hat – und was das für die Mitarbeiter bedeutet.















Link kopiert

„Verkürzte Arbeitszeit heißt bei uns, mehr Arbeit pro Stunde durch optimierte Mikroprozesse zu erledigen“, sagt Timo Gökeler. Der geschäftsführende Inhaber der international agierenden Firma Goekeler Messtechnik hat in seinem Unternehmen im Oberlenninger Gewerbegebiet Oberer Sand kurz vor dem Ausbruch der Coronapandemie die Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich eingeführt. Er verkürzte die Arbeitszeit seiner damals 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ursprünglich 40 Stunden in der Woche auf 34 Stunden, die er fortan auf nur noch vier Arbeitstage verteilte. Seither beginnt in seinem Unternehmen das Wochenende bereits am Freitag.