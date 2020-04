Mehrere tausend Bäume haben freiwillige Helfer bei der Weihnachtsbaumaktion in den Ostfilderner Stadtteilen Scharnhauser Park, Parksiedlung, Nellingen und Ruit zusammengetragen. Sie wurden im Holzheizkraftwerk im Scharnhauser Park verfeuert. Als Dankeschön für die Arbeit überreichten Dominik Völker, Prokurist der Stadtwerke Esslingen, und Markus Michel, technischer Leiter des Bereichs Service drei Schecks mit jeweils 500 Euro an die beteiligten Gruppen. Die Summe wurde durch den Verkauf von Getränken und Gegrilltem durch die Stadtwerke erwirtschaftet. Vor allem Glühwein fand großen Absatz. Gut kamen auch die SWE-Tassen an, die man mitnehmen konnte. Etwa 1000 Besucher waren zum Holzheizkraftwerks gekommen, um der Verwertung ihrer ausgemusterten Weihnachtsbäume zuzusehen. „Wir versorgen von hier aus rund 8000 Menschen mit Wärme“, erklärte Dominik Völker.

Seit den frühen Morgenstunden hatten die Helfer der Gruppen die Bäume eingesammelt und zum Holzheizkraftwerk gebracht. Mitgeholfen haben unter anderem Mitglieder der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde sowie der CVJM-Gruppen Ruit und Nellingen. Die Jugendlichen sind jedes Jahr mit großem Einsatz dabei. Die Spenden der Anwohner für das Einsammeln der Bäume fließen in das Projekt „Sauberes Wasser durch Brunnen und Biosand-Filter“ im Sudan. Allein in den Stadtteilen Scharnhauser Park, Parksiedlung und Nellingen kamen über 4300 Euro zusammen. „Wir unterstützen das Projekt des Evangelischen Jugendwerks im Sudan bereits seit einigen Jahren“, sagte Markus Fritz von der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde .

Das Geld aus dem Verkauf durch die SWE verwenden die beteiligten Gruppen für ihre Jugendarbeit. In der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde können damit zum Beispiel Möbel für den Jugendraum unter der Sakristei angeschafft werden.