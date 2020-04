8 ...auch einen Tag später sitzt es nur vor statt auf seinen Eiern.... Quelle: Unbekannt

Vor einer Woche schien es noch so, als würde die Brut problemlos ablaufen. Aber am Sonntagabend, 17. April, begann die angehende Wanderfalken-Mama dann doch das Interesse an ihrem Gelege zu verlieren. Anstatt sich auf ihre Eier zu setzen, saß sie lieber im Freien vor dem Kasten oder beäugte das Gelege mit ausreichendem Abstand. Am Mittwoch, 20. April, war das Weibchen schon im Morgengrauen ausgeflogen und startete nur gegen 11 Uhr einen kurzen und auch den letzten Brutversuch. Dafür interessierten sich aber andere geflügelte Besucher für die Eier: Das Turmfalkenweibchen kam an drei Tagen vorbei. Die beiden Nilgänse schauten zwei Mal rein - und haben dabei vielleicht sogar die Eier zerstört. Das bedeutet in diesem Jahr keinen Nachwuchs für die Wanderfalken.

Text und Bilder: Trude Fuchs-Möbus