Vinzenzifest in Wendlingen

1 Zum Umzug haben sich 28 Gruppen mit rund 650 Teilnehmern angekündigt. Foto: /K. Dannath

Das Wendlinger Vinzenzifest wird am Wochenende gefeiert – wie immer mit viel Brauchtum, dem großen Festumzug am Sonntag und dem traditionellen Markt.















Nicht nur in Schottland gehört der Dudelsack zum Kulturerbe. Auch für die Egerländer war die „Sackpfeife“ ein ganz typisches Instrument. Dieses haben die Heimatvertriebenen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach Wendlingen – für die heimatvertriebenen Egerländer hat die Stadt 1966 die Patenschaft übernommen – mitgebracht. Passend dazu wird an diesem Freitag zum Auftakt des 71. Vinzenzifests in Wendlingen die Ausstellung „Egerländer Dudelsäcke“ eröffnet, die noch bis 31. August im Erdgeschoss des Rathauses zu sehen ist. Das urtümliche Instrument wird dabei auch zu hören sein – live und vom Band.