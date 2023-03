9 Andreas Daniel hält gerade Spielzeug im Wert von 15 000 Euro in den Händen. Foto: Roberto Bulgrin

Was früher die Märklin-Modellbahnen waren, sind heute die Action-Figuren: Menschen sammeln schon immer gerne das Spielzeug, das sie an ihre Kindheit erinnert. In Esslingen ist Andreas Daniel der Experte für die Plastikmännchen.















Nostalgie, das wehmütige Träumen von besseren Zeiten. Ein Schlüssel, wie sich die Türen der Erinnerung zu glücklichen Tagen öffnen lassen, ist altes Spielzeug. Etwa kleine Plastikfigürchen, mit denen man in jungen Jahren in seiner Fantasie wilde Abenteuer erlebt hat. Andreas Daniel ist ein passionierter Sammler und Action-Figur-Liebhaber, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. „Die Kindheit gehört bei vielen zu den unbeschwerten Zeiten des Lebens. Dieses Gefühl wollen die Leute noch mal erleben“, sagt der heute 43-Jährige. Er sei in seiner Jugend direkt vom Spielen zum Sammeln übergegangen. Seine Liebe zu den kleinen Männchen begann früh: „Meine erste Playmobilfigur haben wir bei Spielwaren Kurtz in Stuttgart gekauft. Es war eine Cowboy-Figur zum selbst bemalen. Den Cowboy habe ich noch, aber er ist etwas ramponiert“, erzählt er.