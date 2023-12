Vintage aus Plattenhardt: Alte Möbel werden zu Hinguckern

1 Alt neben modern: Stefanie Schönemann mag diese Mischung. Foto: Caroline Holowiecki

Stefanie Schönemann aus Plattenhardt bietet Vintage-Möbel fürs Kinderzimmer an. Bald bezieht sie ihr neues Werkstattatelier in Esslingen.











Die Schubladen sind herausgezogen, die Tür ist abmontiert. Der leere Korpus des Schränkchens steht aufgebockt mitten in Stefanie Schönemanns Esszimmer. Farbdosen, Rollen und Pinsel liegen herum. Der alte Brotschrank – vermutlich stammt er aus den 1930ern oder 1940ern – wird aktuell in einem zarten Hellblau gestrichen, ein kleiner Hocker hat ebenfalls bereits sein blaues Wunder erlebt. Am Boden liegt ein Geschirrregel, wohl aus den 50ern, weiß grundiert. Welche Farbe ihm den letzten Schliff verpassen soll, steht noch nicht fest. „Vielleicht habe ich gerade meine Blauphase“, sagt Stefanie Schönemann lachend und streicht sich über ihren runden Babybauch.