In Villingen-Schwenningen kommt es am Freitagabend fast zu einem Unfall. Zwei Männer verfolgen danach einen Beteiligten und schlagen auf diesen ein. Anschließend flüchten sie.















Nach einem Beinahe-Unfall haben zwei Unbekannte einen 23-Jährigen in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) im Auto verfolgt und den Mann später attackiert. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Die Ursache für die Wut der Beiden am Freitagabend soll die Fahrweise des 23-Jährigen gewesen sein. Sie hätten den jungen Mann bis zu seiner Arbeitsstelle verfolgt. Dort ausgestiegen, sei er zunächst beschimpft worden. Der Beifahrer packte den 23-Jährigen laut Polizei am Kopf, während der Fahrer mehrfach in seinen Bauch einschlug. Ein Zeuge habe die Parteien trennen können.

Die beiden Unbekannten flohen. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt.