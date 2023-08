1 Die Ausstiegsklausel von Stürmer Serhou Guirassy soll zwischen 15 und 20 Millionen Euro liegen. Foto: Baumann

Der englische Erstligist Nottingham Forest hat einem Bericht zufolge Interesse an den VfB-Profis Serhou Guirassy und Borna Sosa – und will seine Bemühungen intensivieren.















Der englische Fußball-Erstligist Nottingham Forest ist einem Medienbericht zufolge an den Nationalspielern Serhou Guirassy und Borna Sosa vom Bundesligisten VfB Stuttgart interessiert. Der Premier-League-Club sei bereit, die Ausstiegsklausel in Guirassys noch bis 2026 laufendem Vertrag zu ziehen, berichtete der „Kicker“ am Montag. Sie soll zwischen 15 und 20 Millionen Euro liegen. Die Engländer wollten zunächst prüfen, ob der Nationalstürmer Guineas überhaupt an einem Wechsel interessiert ist und dann VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth kontaktieren, hieß es weiter.

Guirassy war in der abgelaufenen Saison bester Torschütze der Stuttgarter. Nach einer Leihe vom französischen Club Stade Rennes hatten sie ihn erst Ende Mai fest verpflichtet. Am vergangenen Samstag schoss der Angreifer die Schwaben mit drei Treffern zum 3:0-Sieg im Testspiel bei Sheffield United. Auch Außenverteidiger Sosa soll dem Bericht zufolge in Nottinghams Blickfeld stehen. Der Vertrag des Kroaten beim VfB läuft noch bis Juni 2025.