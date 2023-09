24 Jürgen Klinsmann beließ es 1986 im Spiel bei Fortuna Düsseldorf nicht bei drei Toren. In unserer Bildergalerie zeigen wir VfB-Profis, die in einem Bundesligaspiel mindestens drei Treffer erzielt haben. Foto: imago/Sven Simon

Serhou Guirassy hat am Samstag im Spiel beim 1. FSV Mainz 05 drei Treffer erzielt. Das gelang in einem Bundesligaspiel schon einigen Profis des VfB Stuttgart vor ihm. Welche sind das?











Sebastian Hoeneß fand nur lobende Worte – kein Wunder, schließlich hatte Serhou Guirassy den VfB Stuttgart gerade mit drei Toren zum 3:1-Auswärtssieg beim 1. FSV Mainz 05 geschossen. „Er ist in unglaublicher Form“, sagte der VfB-Trainer über den VfB-Stürmer.

Wenn er nach Erklärungen sucht, wie man es als Angreifer des VfB schafft, in einer Partie möglichst viele Tore zu erzielen, könnte Sebastian Hoeneß übrigens auch in der eigenen Familie nachfragen. Sein Vater Dieter traf im Sommer 1978 einst siebenmal für die Weiß-Roten – allerdings in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Spandauer FV. Die Partie damals endete 12:0.

Sebastian Hoeneß (Jahrgang 1982) war damals noch gar nicht auf der Welt. Auch nicht, als Ottmar Hitzfeld 1977 sechsmal für den VfB gegen den SSV Jahn Regensburg traf. Der VfB spielte damals in der zweiten Liga. Michael Nushöhr versenkte im DFB-Pokal mal drei Elfmeter in einer Partie. Und in der Bundesliga? Gab es auch unglaubliche Bestmarken – und einige Vorgänger von Serhou Guirassy.

In unserer Bildergalerie blicken wir zurück.