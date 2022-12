1 Christian Gentner bei seiner Vorstellung im September – bald wird er auch offiziell beim VfB als Leiter der Lizenzspielerabteilung einsteigen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Zum Jahreswechsel steigt der Ex-Kapitän des VfB als Leiter der Lizenzspielerabteilung ein. Allmählich kristallisiert sich sein Tätigkeitsfeld in dem neuen Amt heraus, das für einige schon zum Karriere-Sprungbrett wurde.















Noch hat Christian Gentner seinen Dienst beim VfB Stuttgart nicht offiziell angetreten. Das wird er am 1. Januar tun. Tatsächlich aber ist der 37-Jährige schon ziemlich tief drin in seiner neuen Aufgabe als Leiter der Lizenzspielerabteilung: Vergangene Woche saß er mit Trainer Bruno Labbadia und Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zusammen – unter anderem, um das Trainingslager in Marbella zu planen und den Trainingsplan durchzusprechen. An diesem Freitag wird er erneut an der Mercedesstraße sein, wenn der VfB um 16 Uhr gegen den FC Luzern seine Form testet.