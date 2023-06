1 Der VfB Stuttgart will in der Bundesliga auch wirtschaftlich konkurrenzfähig bleiben. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart arbeitet weiter daran, seine Finanzkraft für die kommenden Jahre zu stabilisieren und zu verbessern. Nun hat ein weiterer bisheriger Sponsor sein Engagement erhöht.















Die sportliche und strukturelle Analyse der vergangenen Saison in der Fußball-Bundesliga dauert noch an beim VfB Stuttgart. Was dabei kein Geheimnis ist: Der Club muss parallel dazu daran arbeiten, seine Finanzkraft zu erhalten, im besten Fall sogar auszubauen.

Die dabei wichtigste Nachricht lässt dabei noch auf sich warten. Noch immer ist unklar, welcher Sponsor künftig auf der Brust der VfB-Kicker sein Unternehmen präsentieren wird. Die Mercedes Benz Bank wird es nicht mehr sein. Der Autobauer kürzt generell sein Sponsoring-Engagement beim VfB.

An der Spitze der Sponsorenpyramide sind also noch Fragen offen, auf der vierten Ebene hat Rouven Kasper, der Marketingvorstand der VfB AG, nun aber einen weiteren Zugang verkünden können. Nach dem Unternehmen EgeTrans aus Marbach am Neckar hat ein weiteres regionales Unternehmen seine Partnerschaft mit dem VfB bestätigt und ausgebaut. Auch Topregal, ein Familienunternehmen für Lager- und Logistiksysteme aus Filderstadt, rückt vom Club- zum Teampartner auf.

„Wir blicken auf eine sehr vertrauenswürdige und erfolgreiche Partnerschaft zurück, welche wir seit 2021 gemeinsam stetig weiterentwickelt haben und nun konsequent den nächsten Schritt gehen“, sagt Rouven Kasper über das Unternehmen, das künftig wohl einen mittleren sechsstelligen Betrag zahlt. Die neu vereinbarte Partnerschaft läuft zwei Jahre.

Als komplett neuen Team-Partner hatte der VfB vor einigen Tagen zudem den Lebensmittelhändler Rewe präsentiert, der für drei Jahre unterschrieben hat.