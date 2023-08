12 Stuttgarts 17-jähriger Youngster Timo Werner (re.) im Zweikampf mit Rijekas Ivan Tomecak. In unserer Bilderstrecke fassen wir den Spielverlauf der Europa-League-Partie vom August 2013 zusammen. Foto: imago/Sven Simon

Die Zeit der internationalen Fußballnächte liegt beim VfB Stuttgart schon eine ganze Weile zurück. Genau genommen zehn Jahre: Am 29. August 2013 stieg in der Mercedes-Benz-Arena das bis heute letzte Pflichtspiel der Weiß-Roten auf internationaler Bühne: das Rückspiel der Play-offs zur Europa League gegen das kroatische Team HNK Rijeka. Für den VfB galt es dabei, ein 1:2 aus dem Hinspiel aufzuholen.

Die Partie war zugleich die erste für den neuen Trainer Thomas Schneider, der Bruno Labbadia nach drei Niederlagen in den ersten drei Bundesliga-Spielen abgelöst hatte. Vor 30 000 Zuschauern führte der VfB bis in die Nachspielzeit – erlebte dann aber ein bitteres Ende. In unserer Bildergalerie blicken wir auf den damaligen Donnerstagabend in Bad Cannstatt zurück. Viel Spaß beim Durchklicken.