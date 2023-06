1 Tanguy Coulibaly (li.) und Tiago Tomas werden künftig nicht mehr für den VfB Stuttgart auflaufen. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Ihr Vertrag läuft noch bis Ende des Monats. Schon jetzt hat der VfB Stuttgart ein Spieler-Trio verabschiedet.















Link kopiert

Eine Überraschung stellt keine dieser Entscheidungen mehr dar. Bereits seit Wochen galt es als beschlossene Sache, dass aus dem bisherigen Kader des VfB Stuttgart ein Trio in der kommenden Saison nicht mehr zur Mannschaft des Fußball-Bundesligisten gehören wird. Nun hat der VfB diese Abschiede offiziell gemacht.

Bei Tanguy Coulibaly ist nach vier Jahren der Vertrag ausgelaufen, der Club hat sich entschieden, dem Franzosen kein Angebot zur Verlängerung zu unterbreiten. „Tanguy ist beim VfB vom Nachwuchsspieler zum gestandenen Profi geworden und hat in der Schlussphase der vergangenen Saison in einer sehr schwierigen Situation mit dem verwandelten Elfmeter gegen Gladbach Verantwortung für die Mannschaft übernommen“, erinnert der VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth an einen wichtigen Moment des 22-Jährigen aus der jüngeren Vergangenheit. Wohin es den Offensivspieler, der 2019 von Paris Saint-Germain zum VfB gekommen war, ziehen wird, ist noch unklar.

Offen ist auch die Zukunft von Tiago Tomas. Auch beim Portugiesen verzichtete der VfB auf eine weitere gemeinsame Zukunft. Die Stuttgarter hätten den Stürmer per Kaufoption fest verpflichten können, allerdings hätte der Club dann 15 Millionen Euro an Sporting Lissabon überweisen müssen. Darauf verzichtete der VfB, weshalb der 20-Jährige nun nach Portugal zurückkehrt. Bei Sporting besitzt er einen Vertrag bis 2025, aber es gibt auch schon Gerüchte, dass er weitertransferiert wird. Angeblich ist der VfL Wolfsburg ein Interessent.

Die Ablösesumme für Tiago Tomas ist zu hoch

„Wir haben uns entschieden, die vereinbarte Kaufoption für Tiago nicht zu aktivieren. Das hat in erster Linie finanzielle Hintergründe“, sagt Wohlgemuth, „aus sportlicher Hinsicht war Tiago ein sehr wichtiger Spieler für uns, der in den vergangenen beiden Spielzeiten mit seinen Leistungen jeweils einen großen Anteil daran hatte, dass der VfB die Klasse halten konnte.“ Tomas war im Januar 2022 nach Stuttgart gekommen.

Dritter im Bunde derjenigen, die den VfB sicher verlassen werden, ist Antonis Aidonis. Der 22-Jährige kam 2018 von der TSG Hoffenheim nach Stuttgart, konnte sich im Profiteam aber nicht durchsetzen. In der Saison 2021/2022 war er an den damaligen Zweitligisten Dynamo Dresden ausgeliehen, in der vergangenen Spielzeit kam er für den VfB II in der Regionalliga 16-mal zum Einsatz, trainierte aber meist mit dem Profiteam. Auch die Zukunft des Abwehrspielers ist noch ungeklärt.