1 Nicht nur die Fans in der Cannstatter Kurve bleiben dem VfB Stuttgart in großer Zahl treu. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Trotz der erneut sportlich schwierigen Saison bleiben die Fans dem VfB Stuttgart treu. Das zeigt die Zahl der bislang verlängerten Dauerkarten.















Link kopiert

Besonders viele Erfolgserlebnisse durften die Fans des VfB Stuttgart je auch in der abgelaufenen Saison nicht gemeinsam mit der Mannschaft feiern. Nur sieben Siege erreichte das Team mit seinen vier verschiedenen Cheftrainern in der Spielzeit 2022/2023. Immerhin: Fünf davon gelangen in der heimischen Mercedes-Benz-Arena. Wohl auch deshalb – und aufgrund des emotionalen Saisonfinales in der Relegation – ist die Lust der Anhänger an den Weiß-Roten ungebrochen.