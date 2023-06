1 Matej Maglica kommt zum VfB Stuttgart zurück. Foto: IMAGO/Pius Koller

Matej Maglica hat sich beim FC St. Gallen zu einem der auffälligsten Innenverteidiger der Schweizer Liga gemausert. Der VfB Stuttgart hat nun seine Rückkaufoption gezogen.















Der VfB Stuttgart hat nach Informationen unserer Redaktion die Rückkaufoption bei Matej Maglica gezogen und den jungen Innenverteidiger somit wieder vom FC St. Gallen zurückgeholt, beziehungsweise an sich gebunden. In die Ostschweiz wurde Maglica, der in der Region einst bei Backnang und Göppingen spielte, ehe er im Juli 2020 in das Stuttgarter U-21-Team kam, im Sommer 2022 abgegeben.

Unter Peter Zeidler, einst Trainer beim VfB Stuttgart II, mauserte sich Maglica zu einer festen Größe bei den Espen und in der Schweizer Liga. In 31 von 36 Spielen kam der bullige Innenverteidiger zum Einsatz und agierte dabei so auffällig, dass der VfB seine Rückkaufoption nun fristgerecht zog. Lediglich 450 000 Euro fließen dafür an den FCSG.

Matej Maglica wird zum Trainingsauftakt erwartet

Klar gemacht wurde der Deal in den letzten Tagen. Maglica schaute bereits in der Vorwoche auf der VfB-Geschäftsstelle vorbei, zuletzt fixierten VfB-Sportchef Fabian Wohlgemuth und ein Maglica-Berater aus der Agentur von Arthur Beck die letzten Details. Faktisch steht der Kroate nun ab dem 1. Juli beim VfB Stuttgart unter Vertrag und wird am 6. Juli zum Trainingsauftakt erwartet.

Ob und wie es bei den Schwaben für ihn weitergeht, hängt von mehreren Faktoren ab. Zuallererst von den im Training angebotenen Leistungen des Abwehrspielers aus Slavonski Brod. Aber auch von anderen Personalien. Hier kommen Konstantinos Mavropanos und auch Hiroki Ito ins Spiel. Beides begehrte Personalien auf dem internationalen Transfermarkt. Verlässt einer der beiden den Club, bekommt Maglica eine echte Bewährungschance. Sollte dem nicht so sein, könnte eine weitere Leihe oder gar ein Weiterverkauf von Maglica eine Option sein. So soll etwa Aufsteiger 1. FC Heidenheim gerüchteweise bereits die Fühler nach ihm ausstrecken.