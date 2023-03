30 Es gibt neue Marktwerte für den VfB-Kader. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Das Portal „Transfermarkt“ hat wieder einmal neue Marktwerte vergeben – auch für den VfB-Kader. Das sind die größten Gewinner und Verlierer.















Kurz vor Ende der Länderspielpause in der Bundesliga hat das Portal „Transfermarkt“ noch einmal seine Marktwerte angepasst. Alle Spieler der Bundesliga wurden neu bewertet. Auch die des VfB Stuttgart.

Aktuell umfasst der Kader der Schwaben 29 Spieler. Personelle Veränderungen gibt es frühestens wieder im Sommer, wenn zum 1. Juli 2023 das Transferfenster erneut öffnet. Bei der aktuellen Marktwert-Anpassung gab es in weiten Teilen des Kaders keine Veränderungen. Wertvollster Spieler bleibt Borna Sosa mit einem Marktwert von 15 Millionen Euro. Am günstigsten ist Florian Schock zu haben. Aber es gibt eine Reihe an Gewinnern und auch Verlierern.

Wir zeigen den Überblick der Marktwert-Anpassung in der Bilderstrecke.