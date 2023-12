VfB Stuttgart Transfermarkt: Das ist der VfB-Kader zur Weihnachtspause

29 Der VfB-Kader könnte sich in der Transferphase in diesem Winter verändern. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Das Wintertransferfenster in Europa steht vor der Tür. Vom 1. Januar bis 31. Januar(18 Uhr in Deutschland) werden bald wieder offiziell Transfers möglich sein. Das betrifft auch den VfB Stuttgart, der sich wie alle anderen Clubs auch seinem Kader widmen wird.

Wir zeigen den aktuellen VfB-Kader im Überblick. Mit 29 Spielern im Profikader wird der VfB in die Transferphase gehen. Darunter einige Spieler, die in ihr letztes Halbjahr in Stuttgart gehen könnten. Wessen Verträge noch wie lange laufen und seit wann der entsprechende Akteur Teil des Profikaders ist – diese Übersicht finden Sie in der Bildergalerie. Alle Angaben beruhen auf Informationen unserer Redaktion oder sind von transfermarkt.de.

Viel Spaß beim Durchklicken.