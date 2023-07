1 Die Mercedesstraße ist aktuell nur einseitig befahrbar. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB startet an diesem Donnerstag in den Trainingsbetrieb. Lediglich 1000 Fans dürfen dem auf Trainingsplatz eins beiwohnen. Diejenigen müssen sich auf gehörige Behinderungen bei der An- und Abreise einstellen.















Lediglich 1000 Zuschauer lässt der VfB Stuttgart an diesem Donnerstag auf den Trainingsplatz eins, wenn die Profis der Weiß-Roten in den Trainingsbetrieb einsteigen (15 Uhr). Aus organisatorischen Gründen, wie es heißt. Der Hintergrund: Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, ist eine solche Begrenzung notwendig, dazu sind Teile der Anlage durch Baumaßnahmen rund um die Athletikhalle gesperrt.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart Athletikhalle legt Punktlandung hin Die seit über einem Jahr im Bau befindliche Athletikhalle des VfB Stuttgart wird gerade rechtzeitig vor dem Trainingsauftakt der Profis fertig. Zumindest annähernd, wie eine exklusive Begehung zeigt.

Ein weiterer Punkt von gewisser Tragweite: Die Terrorabwehr-Baumaßnahmen im Neckarpark. Die laufen zwar auf Hochtouren. Doch die Mercedesstraße ist nur in eine Richtung befahrbar, die Buslinie 45 dadurch eingeschränkt und die Parkmöglichkeiten rund um das Clubgelände sind traditionell eher spärlich gesät. Dazu kommt wohl noch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen rund um den Schichtwechsel beim Autobauer auf der anderen Straßenseite.

Es empfiehlt sich daher, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Zum Beispiel über die S-Bahn-Haltestelle Neckarpark. Das Terrorabwehr-Sicherungskonzept ist Teil der Baumaßnahmen rund um die EM 2024. Für fast 6,5 Millionen Euro werden bis zum Turnier im Neckarpark 13 neuralgische Stellen gesichert. Sie sollen dann 40 Tonnen schweren und bis zu 80 Stundenkilometern schnellen Lastwagen standhalten.

Bei dem Fußball-Großereignis im kommenden Jahr finden fünf Spiele in der Stuttgarter Arena statt. Die zentrale Schutzzone befindet sich unmittelbar vor dem Stadion. Allein in diesem Bereich sollen sieben sogenannte Abwehrpunkte installiert werden. Unter anderem sollen in der Mercedesstraße die Zufahrten direkt an der Einmündung der Talstraße und aus Richtung Untertürkheim zwischen der Mercedes-Jellinek-Straße und dem Fritz-Walter-Weg unterbrochen werden. Diese Baumaßnahmen sind in vollem Gange. Immerhin gibt es auch gute Nachrichten für alle, die nun lieber daheimbleiben wollen: Die Veranstaltung wird via Youtube live gestreamt.