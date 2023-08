So startete der VfB die vergangenen zehn Jahre in die Saison

10 Zum Start der Saison 2016/17 empfing der VfB in der Zweiten Liga den FC St. Pauli. Aziz Bouhaddouz brachte die Hamburger in der ersten Halbzeit in Führung, doch Alexandru Maxim und Christian Gentner (Bild) drehten nach der Pause die Partie zugunsten des VfB. Die erste Zweitligasaison seit der Saison 1976/77 endete mit der Meisterschaft und damit mit dem direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga. Foto: Baumann

Von Kantersieg gegen Aufsteiger, über Unentschieden gegen Champions-League-Teilnehmer bis hin zur Heimniederlage. Wir blicken auf die Ergebnisse des VfB am ersten Spieltag der vergangenen zehn Jahre zurück.















Der Start in eine neue Spielzeit ist oft richtungsweisend für den Verlauf der weiteren Saison. Dementsprechend wichtig ist es, am ersten Spieltag gleich drei Punkte einzufahren.

Das gelang dem VfB Stuttgart in den vergangenen zehn Jahren ligaübergreifend jedoch nur dreimal, zweimal in der Zweiten Liga zwei und einmal in der Ersten Liga.

VfB zum Start gegen Bochum gefordert

Für einen Sieg zum Auftakt der Saison 2023/24 spricht, dass der VfB ein Heimspiel hat – denn alle Auftaktsiege der letzten zehn Jahre wurden zu Hause errungen. An diesem Samstag trifft der VfB in der MHP-Arena auf den VfL Bochum.

Wie die Stuttgarter seit der Saison 2013/14 in die neue Spielzeit starteten und auf welchem Platz sie am Ende landeten, erfahren Sie in der Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!