VfB Stuttgart: So lief die Absetzung von Claus Vogt

Nach den turbulenten Vorgängen rund um die Abwahl des Vereinspräsidenten Claus Vogt als Aufsichtsratsvorsitzender der VfB AG drängt sich nun eine Reihe von Fragen auf.











Es besteht Hoffnung auf Ruhe. Und die meisten Fans des VfB Stuttgart wünschen sich ja nichts anderes als Erfolg für die Mannschaft und Einigkeit im Club. Wie bisher soll es für den Tabellendritten deshalb in der Fußball-Bundesliga weitergehen – mit Toren und Siegen. Doch hinter den Kulissen tobt ein Machtkampf, der durch den Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats allein nicht befriedet wird. In Tanja Gönner hat zwar nun erstmals eine Frau den Vorsitz im Kontrollgremium, aber der Präsident Claus Vogt will sich nicht so ohne Weiteres aus dem Feld schlagen lassen. Dafür ist zu viel passiert – und es stellen sich weitere Fragen.