Sebastian Hoeneß – was ihm sein Meistertrainer beim VfB zutraut

1 Sebastian Hoeneß (li.) als Jugendspieler des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Foto: Baumann/Baumann

Unter Hansi Kleitsch wurde Sebastian Hoeneß einst Meister mit den B-Junioren des VfB Stuttgart. Nun ist er Cheftrainer des Club – und sein einstiger Förderer schaut gespannt zu.















Bei seinem ersten Auftritt als Cheftrainer des VfB Stuttgart gab Sebastian Hoeneß den Zuversichtlichen. „Wir haben die Chance, eine Stimmungsumkehr zu schaffen“, erklärte er bei der Pressekonferenz am Dienstagvormittag, „ich glaube fest an die Mannschaft.“ Und Hansi Kleitsch glaubt an Sebastian Hoeneß.